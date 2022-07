SCILLA Avviso pubblico per un gazebo da utilizzare come set fotografico

comune scilla Curiosa e originale iniziativa lanciata dal Comune di Scilla, che ha indetto una manifestazione d'interesse ai fini della realizzazione di un gazebo in paese per fornire un servizio fotografico istantaneo sul set di Scilla.

Il gazebo dovrà essere realizzato in legno con i costi a carico del richiedente e all'interno <<ci sia la presenza di appoggio - si legge nell'avviso - adiacente alle finestre per stampanti e macchine fotografiche, sempre a carico del richiedente, al fine di ottenere fotografie e permettere all'interessato di richiedere la sua foto, compresa di stampa immediata>>.

Il richiedente dovrà farsi carico del pagamento delle tasse per l'occupazione del suolo pubblico previste dalla normativa vigente. La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata non oltre le 12 dell'8 luglio esclusivamente all'indirizzo PEC del Comune. A seguito della valutazione delle istanze, l'amministrazione si riserva di procedere all'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e all'individuazione dei siti anche in base alle istanze pervenute.

Tina Ferrera