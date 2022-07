Matrimonio civile a Staiti nell'antica abbazia di Santa Maria di Tridetti

chiesa staitiTra originalità e storia, si è celebrato lo scorso 25 giugno, per la prima volta nell' antica Abbazia di Santa Maria di Tridetti, un matrimonio con rito civile. Il monumento, di grande interesse storico, artistico e sociale è un antico convento che sorge a pochi chilometri da Staiti, comune calabrese che conta circa duecento abitanti, in cui l' ultimo matrimonio celebrato risale a quattordici anni fa.

L' Abbazia si presenta come una preziosa perla corrosa dagli effetti del tempo ed è certo che la sua collocazione temporale sia successiva all' occupazione Normanna. La scelta degli sposi, Andrea e Filomena, quest'ultima originaria proprio di Staiti, ha permesso di rivalutare in una nuova chiave, un bene architettonico valorizzandolo oltre il confine calabrese (essendo i parenti dello sposo provenienti da una diversa regione), ma soprattutto agli occhi dei calabresi stessi che spesso disconoscono la bellezza dei luoghi appartenenti al proprio territorio.

<<Uno dei posti più belli della Calabria, dotato di un fascino particolare. Una zona incontaminata in cui sembra di vivere in un' epoca storica passata, un luogo in cui "accoglienza" è la parola d'ordine>>. Ecco quanto espresso dalla Wedding Planner Antonella Tripodi, che ha organizzato l'evento.

Un matrimonio dunque, all' insegna della riscoperta e della cultura, che vede ancora una volta la Calabria, uno scrigno di tesori da curare e custodire. Sicuramente questo non è un periodo florido per la regione calabrese, afflitta da qualche anno dallo spopolamento giovanile, ma tali eventi permettono di sviluppare un autentico spirito dei luoghi, di se stessi, risvegliando la fiamma dell' appartenenza, della voglia di rimanere e ottimizzare la propria culla.

Nina Velardo

spos staiti