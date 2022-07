Scomparsa prof. Pietropaolo, il ricordo commosso di Gregorio Frosina

Rsario PietropaoloIl mio animo, alla notizia della scomparsa dell'amico prof. Rosario Pietropaolo, non poteva che essere commosso e dominato dalla tristezza. Per me è stato un onore averlo conosciuto ed aver avuto ricambiato un profondo senso di rispetto personale e di stima reciproca. La semplicità era un tratto distintivo della sua persona. Lascia in tutta la comunità bagnarese un vuoto difficilmente colmabile per la sua elevata e riconosciuta caratura professionale.

Per non dimenticare la persona ed il suo sorriso. Sarebbe auspicabile una iniziativa dell'intero Consiglio comunale che prevedesse in suo nome l'intitolazione dell'aula del civico consesso o in alternativa di una pubblica piazza. In un momento così profondo emotivamente per il distacco terreno, alla famiglia vanno i miei sentimenti di cordoglio più sentiti e sinceri.

Ciao Sarino.

Il tuo amico Gregorio Frosina