SCILLA Lunedì 4 luglio la presentazione del progetto "Scilla free mozziconi a sigarette"

CONF STAMPA SCILLA

L'amministrazione comunale e la Fondazione Mediterranea hanno inteso proporre una campagna di sensibilizzazione che vede protagonista Scillla. Lo scopo è quello di lanciare un forte messaggio da denominare "Scilla free mozziconi a sigarette" per coinvolgere residenti e turisti a non buttare le cicche in spiaggia o in strada.