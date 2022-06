Il SUL Calabria formula i migliori auguri all’Amministrazione Comunale appena insediata nel Comune di Bagnara Calabra

sul calabriaQuesto Comune deve essere dotato di strutture indispensabili (sanità, edilizia scolastica e sociale, infrastrutture e mobilità, marineria) ma ha straordinarie potenzialità non ancora pienamente sfruttate insettori strategici dell’economia, a cominciare dal turismo che può dare significative risposte alla necessità di lavoro e reddito di tanti giovani.

Realizzare il pieno rispetto della natura, sia di quella marina che di quella collinare, immaginare e mettere in atto percorsi di trekking, valorizzare e permettere la scoperta delle squisitezze eno-gastronomiche di quella zona, creare un interscambio con le bellezze e le peculiarità delle località all’interno può rappresentare un passo in avanti in termini economici, di produzione del PIL e di richiamo affinché i nostri giovani non siano attratti dall’emigrazione verso altri territori a causa della mancanza di alternative e di dignità dell’occupazione e della possibilità di costruirsi una vita dignitosa e senza affanni.

Il SUL Calabria e la struttura provinciale di Reggio Calabria si rendono disponibili ad aiutare simili processi, contribuendo con le nostre idee, i nostri studi e la nostra progettualità, sapendo che le buone novità non si realizzano in un batter d’occhio, ma anche che le provvidenze previste dal PNRR possono essere decisive per attuare progetti chiari e ben articolati e che abbiano come riferimento la transizione ecologica, l’economia circolare e la salvaguardia dell’ambiente.

PER IL SUL REGGIO CALABRIA

DANIELE CARATOZZOLO

SEGRETARIO PROVINCIALE

PER LA SEGRETERIA SUL CALABRIA

ALDO LIBRI

SEGRETARIO REGIONALE