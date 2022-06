Primo Raduno Vespistico Nazionale - Il Vespa Club Rizziconi colleziona un altro successo

vespa rizziconi Suggestiva manifestazione vespistica, di carattere nazionale, quella organizzata dal Vespa Club di Rizziconi con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale e dei comuni di Rizziconi, Palmi e Taurianova. La kermesse si è svolta il 18 e 19 giugno scorsi presso il Centro commerciale Porto degli Ulivi, con la partecipazione di oltre trecento esemplari di Vespe di diversi modelli, dai più recenti a quelli d’epoca ben più affascinanti, provenienti da diverse località calabresi e siciliane, con tre esemplari arrivati persino da Artena (Roma).

Un connubio collaudato e che ha dimostrato di funzionare, anche già in precedenti occasioni, quello ormai consolidato tra il Vespa Club di Rizziconi e il Porto degli Ulivi, suo principale sponsor tra i diversi altri, ai quali il Presidente, Andrea Papasidero, ha rivolto ripetutamente i suoi ringraziamenti durante la manifestazione. Una location azzeccata che, grazie ai servizi resi disponibili e ai suoi ampi spazi riempiti di vespe, ha offerto un suggestivo colpo d’occhio. Dopo due anni, durante i quali molte attività sociali sono state impedite dalle restrizioni conseguenti la pandemia, uno sciame nutrito di vespe, scortato dalla Polizia Locale di Palmi e dal Commissariato di P.S. di Gioia Tauro che ne hanno garantito lo svolgimento in sicurezza, è tornato a ronzare per le strade pianigiane, dal Porto degli Ulivi fin sul Monte Sant’Elia, dove la carovana di vespisti ha ricevuto la Santa Benedizione impartita da Don Massimo Surace, diacono della Parrocchia Santa Famiglia di Palmi, cui fa capo la caratteristica chiesetta situata sulla cima che domina l’intera Piana. Il giro turistico su due ruote è poi ripartito alla volta della villa comunale di Palmi dove, grazie all’Amministrazione a guida Ranuccio, è stato possibile ammirare un meraviglioso scorcio della Costa Viola, accompagnato da un delizioso aperitivo gustato presso il bar Mazzini, di Nicola Impiombato. Si sa che dalle nostre parti le attrattive naturali, offerte ai visitatori provenienti da diverse località, non mancano di essere completate da prelibati piatti locali, che i partecipanti al giro hanno potuto degustare una volta raggiunta la Trattoria “Cucciarda” dei fratelli Galluccio a Taurianova. La manifestazione, conclusa presso il Centro commerciale Porto degli Ulivi, con la consegna dei trofei e dei riconoscimenti ai Club e ai conducenti, classificatisi in posizione utile nelle graduatorie del Campionato Turistico del Vespa Club Italia, ha visto diverse attrattive: dalla scuola di guida minienduro di Franco Petrilli alla strabiliante esibizione di Nicola Campobasso, alias l’Impennatore, stuntman freestyler toscano dalle incredibili capacità, che si è misurato in numeri mirabolanti in sella alle sue vespe, tutte rigorosamente adattate in stile acrobatico. L’evento, fortemente voluto dal Presidente Papasidero e dai membri del Direttivo, sostenuti da tutti i soci del Vespa Club rizziconese, ha offerto uno spettacolo che in poche occasioni è possibile ammirare, che ha catturato l’attenzione degli appassionati e acceso la curiosità di moltissimi visitatori.

Il Direttore Turistico V.C. Rizziconi