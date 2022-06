Atto intimidatorio contro il giornalista Peppe Careri, vicinanza e solidarietà unanime

Romeo - Pistolesi Vicinanza e solidarietà unanime nei confronti del giornalista Peppe Careri. A seguire la nota stampa del sindaco di Bagnara Calabra, Adone Pistolesi, e di "Insieme per un Futuro". Anche l'ex vicesindaco Mario Romeo, a cui si è associato il gruppo "La Bagnara che Vogliamo" ha condannato con fermezza quanto accaduto.

Il sindaco Adone Pistolesi e tutti i componenti di “Insieme per Un Futuro” intendono esprimere piena e massima solidarietà a Giuseppe Careri per il vile atto intimidatorio subìto nelle scorse ore. La giusta dialettica politica non può prescindere mai dal rispetto di posizioni ed opinioni diverse; nel caso di specie, si è trasceso, sino ad arrivare ad un’azione inqualificabile, e mai e per nulla accettabile. Nel ribadire la vicinanza a Giuseppe Careri, auspichiamo che le forze dell’ordine possano celermente assicurare alla giustizia chi si è macchiato di un gesto tanto ignobile quanto spregevole.