palmi - commGIOIA TAURO - Prosegue l’attività di formazione professionale continua dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palmi, guidato dal presidente Luciano Fedele, prendendo in esame il tema inerente alle novità delle dichiarazioni dei redditi 2022 legate al periodo pandemico.

Nel corso di un partecipato convegno, svoltosi lunedì scorso nella sala conferenze della sede dell’Ordine, ubicata nel capoluogo pianigiano, in via Mascagni, sono state infatti affrontate le problematiche connesse alla formazione dei bilanci, ovvero a tutte quelle attività propedeutiche all’imminente scadenza dei dichiarativi. Il programma ha dunque previsto ampie ed articolate dissertazioni su tematiche prettamente tecniche quali la rivalutazione e i riallenamenti in dichiarazione, la sospensione degli ammortamenti, il credito d’imposta investimenti in beni strumentali, le perdite fiscali dei soggetti Irpef, la super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo, la super ACE, gli ISA: cause di esclusione per l’emergenza Covid e regime premiale 2021, l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato. Di grande interesse per gli addetti ai lavori il confronto avuto con il relatore del convegno Pasquale Saggese, ricercatore della Fondazione nazionale Commercialisti - Area Fiscalità, al fine di affrontare al meglio tutti gli adempimenti previsti. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Fedele per il proseguo delle attività utili alla crescita professionale della categoria: “l’Ordine -ha evidenziato- è impegnato in intense attività di aggiornamento per affrontare con l’adeguata preparazione e competenza che ci contraddistingue le nuove sfide che attendono i professionisti del futuro, connesse alle novità legislative, all’innovazione, alla crisi d’impresa, al Pnrr, e in relazione alle sempre più solide collaborazioni con il mondo delle imprese e le istituzioni a diversi livelli, in modo da fornire al tessuto economico e sociale del territorio le giuste e necessarie risposte”.