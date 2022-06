Estate a Vapore in Calabria, torna il "Treno della Sila"

treno a vaporeAl via le prenotazioni degli eventi "Estate a vapore" all’insegna del turismo esperienziale con il Treno della Sila di Ferrovie della Calabria, organizzati grazie ad un accordo di collaborazione tra l’azienda ferroviaria e l’Associazione Ferrovie in Calabria.

A partire dal 3 luglio e fino al 28 agosto, ovvero tutte le domeniche, dopo il pittoresco ed emozionante viaggio sul treno storico a vapore, i partecipanti verranno accompagnati in tre distinti itinerari di visita dei principali siti del Parco Nazionale della Sila. L'Itinerario del Lago, con tour del Lago Arvo sul battello elettrico grazie alla collaborazione con “Loricaly”, l'itinerario dei Giganti, con visita presso la riserva FAI dei Giganti della Sila e, infine, l'Itinerario del Lupo, alla scoperta del lago Cecita e del Centro Visite Cupone con la visita guidata ai musei che raccontano la storia e la biodiversità del Parco della Sila.

Le stazioni di Camigliatello e San Nicola Silvana Mansio saranno messe in rete con gli itinerari sopracitati, attraverso navette bus poste in coincidenza con Il Treno della Sila. Per poter offrire l'opportunità di lasciare a casa l'auto e ridurre gli spostamenti in un periodo di caro-carburanti, sarà disponibile un servizio autobus dalle stazioni di Cosenza Vaglio Lise e Cosenza Centro, che accompagnerà in Sila i viaggiatori del treno a vapore.

Un progetto molto ambizioso, già in parte sperimentato con grande successo di pubblico, che si realizza grazie alla disponibilità, professionalità e spirito innovativo della dirigenza di Ferrovie della Calabria srl, dei ferrovieri e delle maestranze che mantengono funzionante la locomotiva a vapore FCL 353 e tutto il materiale rotabile storico. L’iniziativa costituisce un’effettiva applicazione della Legge Nazionale sulle Ferrovie Turistiche che regola e promuove la collaborazione tra le imprese ferroviarie e le associazioni di scopo e, di conseguenza, la creazione di sistemi turistici integrati con al centro il vettore treno che, grazie alla collaborazione con gli assessorati della Regione Calabria, potrà diventare il volano di sviluppo di tutto il comprensorio.

Estate a Vapore