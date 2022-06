BAGNARA CALABRA Maria Carmela Gioffrè rientra a scuola. Per ora niente rientro in classe, ad aprile la revisione

maria-carmela-gioffre-2 Maria Carmela Gioffrè, docente all'Istituto "Foscolo" di Bagnara Calabra, è stata reintegrata a scuola. La professoressa di lettere affetta da sclerosi multipla era stata messa alla porta perchè dichiarata dalla Commissione medica di verifica di Catanzaro inidonea a svolgere il lavoro d'insegnante.

Nei giorni scorsi la lieta notizia della riammissione a scuola. A quanto è dato sapere la Gioffrè è stata contattata dai componenti della Commissione medica di verifica che hanno ammesso di aver commesso un errore nel referto del 12 marzo scorso. L'insegnante della scuola secondaria di primo grado rientra a scuola ma non in classe: manca dal 2020 prima del Covid. Durante la pandemia ha lavorato via web tramite la didattica a distanza. In seguito, anche l'anno successivo ha insegnato agli studenti a casa in quarantena a causa del contagio. Ora spetta al dirigente scolastico dell'IC "Foscolo" individuare i compiti che potrà svolgere la docente.

La revisione del giudizio della commissione medica è pevista per aprile 2023. Per il momento sono controindicate tutte le attività d'insegnamento in classe ma non le attività equivalenti come le attività di coordinamento o la direzione dei progetti. Una vittoria a metà che consente alla professoressa di rientare al Foscolo ma non di insegnare agli alunni. <<Cosa che ho sempre fatto - spiega - quando necessario con il supporto dei collaboratori scolastici senza mai che ci sia stato alcun problema>>.

Tina Ferrera