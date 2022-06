PPI di Scilla, la Pro Loco di Bagnara chiede all'assessore regionale Fausto Orsomarso di intervenire

Bruno Ienco La Pro Loco di Bagnara Calabra scrive all'assessore regionale al turismo, Fausto Orsomarso, per sollecitare la riapertura del Punto di Primo intervento della Casa della Salute.

<<La chiusura del PPI di Scilla - scrive il sodalizio turistico - rappresenta un atto "cattivo" da parte delle istituzioni. Non si è tenuto conto dei disagi dei residenti nell'area della Costa Viola e dei comuni aspromontani. Ad avvio della stagione estiva, il territorio viene a trovarsi con una popolazione maggiore rispetto a quella tradizionale. Le attività promozionali che la Pro Loco e in particolare il dipartimento turistico regionale adottano, invitando il turista a venire in Calabria per soggiornare, non trovano corrispondenza con la realtà sanitaria che il territorio offre. La presenza di tanti turisti dovrebbe sensibilizzare l'assessore regionale a preoccuparsi anche dell'aspetto sanitario del nostro territrio e non lasciare nel profondo silenzio quanto ad oggi viene ripreso dalla stampa locale>>.

I componenti dell'Ente di promozione turistica sono preoccupati perchè la chiusura del PPI di notte non garantirà ai residenti e ai turisti la possibilità di cure mediche in caso di necessità: <<Chiediamo all'assessore Orsmarso un intervento autorevole>>.

Tina Ferrera