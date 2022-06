Coldiretti Calabria: en plein alle elezioni del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino (Rosarno) della lista a trazione Coldiretti

coldiretti13 Affermazione piena della lista a trazione Coldiretti, alle elezioni del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino con sede a Rosarno. Pur in presenza di un’altra lista il risultato elettorale delle liste Coldiretti/Copagri, nelle tre sezioni di contribuenza, capitanate da Domenico Cannatà, della Coldiretti Reggina, presidente uscente del consorzio è inequivocabile. Hanno ottenuto l’en-plein eleggendo la totalità dei 15 consiglieri.

“Il risultato elettorale - commenta Pietro Sirianni direttore della Coldiretti reggina -ha confermato stima e fiducia ad una squadra di dirigenti che negli ultimi anni ha rivitalizzato il consorzio con nuova progettualità, con strategie vicine agli imprenditori agricoli a beneficio delle comunità e dell’ambiente e con una gestione fatta da veri imprenditori agricoli”. Basti pensare - afferma Coldiretti –come, con fondi limitati e il lavoro dei tecnici dell'ente, sia stato messo in funzione l'impianto irriguo del Mesima con l’ampliamento di oltre 500 ettari di terreni irrigui, così come il completamento del progetto per riconversione ed espansione di altri impianti irrigui. “Quando ci si chiede come si fa ad avere tanto consenso – continua Sirianni - in una tornata elettorale, la risposta è sicuramente da ricercare nel fatto che i consorziati non si attestano alle cose dette, ma soprattutto alle cose fatte e il loro voto riconosce sia questo che l’indispensabile attività dei Consorzi di Bonifica. Rivolgo compiacimento– commenta il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto - per il percorso condiviso e l’impegno profuso dai dirigenti sul territorio sia per il raggiungimento del risultato elettorale che per la fiducia dei consorziati che è stata accordata alla squadra di consiglieri, tutti motivati ed intenzionati ad influire con competenza sulle scelte tecnico–organizzative dell’Ente di Bonifica”. Questi i consiglieri eletti: Cannatà Domenico, Barbaro Giuseppe, Corrone Domenico Antonio, Ventra Francesco, Ventrici Alessandro, De Marzo Domenico, Cifalù Carmelo Andrea, Albanese Domenico, Ferrazzini Vincenzo, Di Giacco Maria Carmela, Muratori Antonio, Fiorello Biagio, Sicari Giuseppe, Saletta Giuseppe, Gangemi Alfonso.Il Consiglio dei Delegati neo eletto procederà nei termini statutari all’insediamento, all’elezione del Presidente e della Deputazione Amministrativa.