Per la Festa della Repubblica, la Fanfara dei Bersaglieri e la MaxiTorta Tricolore dell'Apar in Piazza Stazione a Santa Caterina

FESTA DELLA REPUBBLICA REGGIO c REGGIO CALABRIA - Per la Festa della Repubblica, si rinnova l'appuntamento in piazza della stazione FS di S Caterina, a Reggio Calabria, con la Fanfara dei Bersaglieri sez. Reggio Calabria, protagonista anche quest'anno.

Oltre all'Associazione Incontriamoci Sempre, l'organizzazione dell'evento vede la collaborazione della sezione di Rc della Fanfara dei Bersaglieri, dei Maestri del Lavoro, dei Pasticceri reggini dell'A.P.A.R, del Club Fiat 500 Reggio Calabria e delle Aquile Protezione Civile.



L'inizio della Manifestazione è previsto per le ore 11.00 con l'esposizione, in Piazza Stazione, delle Fiat 500 ed il raduno e l'esibizione della Fanfara, a seguire, in conclusione, degustazione della "Maxi Torta Tricolore", simbolo di democrazia libertà della nostra Repubblica, realizzata dai pasticceri reggini dell'Apar.



La cittadinanza è invitata a partecipare, giovedì 2 giugno, a partire dalle ore 11.00 , presso la Stazione FS di S.Caterina a Reggio Calabria.