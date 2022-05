ASPROMARATHON 2022 Conclusa la VI° edizione della gara di MTB più attesa dell’anno

asprReggio Calabria, domenica 22 maggio 2022. Già dalle prime ore dell’alba il lungomare di Reggio Calabria si sveglia nel fermento dei preparativi con l’apertura del villaggio ASPROMARATHON, dove Team Manager e Giudici di Gara sono riuniti per decidere gli ultimi dettagli, mentre gli atleti si riscaldano sulle loro biciclette colorate.

Lungo le strade tracciate dal percorso, i volontari della Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, la Croce Rossa Italiana e lo staff dell’ASD ROLLING BIKE sono già nelle loro postazioni per far sì che tutto si svolga in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Alle 9:15 la gara di mountain bike tra le più spettacolari d’Italia parte alla volta del territorio che dalla costa reggina raggiunge, impervio, le pendici dell’Appennino Aspromontano.

Sono circa cinquecento i ciclisti impegnati nei due differenti circuiti, il Marathon e il Granfondo, si tratta di atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, in particolare da Svizzera, Malta, Colombia e Lituania.

Dopo una sfida combattuta tra i sentieri sterrati e la vista mozzafiato sullo Stretto di Messina, Aspromarathon si conclude con lo sfrecciare delle biciclette che tagliano il traguardo tra gli applausi della gente che li attende a bordo strada.

I campioni che conquistano il podio sono, per il percorso agonisticoMarathon: il bergamasco Juri Ragnoli, ex campione italiano che la spunta sul colombiano Diego Arias, già vicecampione del Mondo MTB Marathon 2021, seguiti da Jacopo Billi. Nel circuitoGranfondo: il primo è Paolo Patti, seguito da Paolo Graziano e il terzo classificato Edoardo Morabito.

Nella categoria femminile si sono distinte nel circuito Marathon, Elena Gabbioni, del team ASD Rolling Bike, già quattro volte campionessa nazionale, seguita da Mara Parisi e Marie Claire Aquilina. Nel Granfondo la prima a classificarsi è Domenica Mazzeo, seguita da Antonella Orfello e Chiara Vitello.

Si conclude così in riva allo Stretto, un appuntamento ormai diventato importante per la città di Reggio Calabria, “Grazie alla passione di un gruppo di amici che ci mettono impegno ed entusiasmo cercando di dare il massimo per crescere tutti assieme”, così come sottolinea il presidente della ASD Rolling Bike, Roberto Mucciola, che continua affermando “Ringraziamo i Team che ospitiamo, percorrono chilometri per stare con noi dando credito a quelle che sono le nostre idee e i nostri valori”.

Aspromarathon accende la voglia di riattivare lo storico Giro della Provincia di Reggio Calabria, disputato dal 1920 al 2013, infatti nel corso della conferenza stampa di aperture della gara, al quale hanno preso parte Maurizio Condipodero, Presidente CONI Calabria; Gianni Latella, consigliere metropolitano Delegato allo Sport; Roberto Mucciola, Presidente ASD Rolling Bike; Roberto Raffa, Presidente Consulta allo Sporte della città Metropolitana di RC, alla presenza dei Team manager Mario Noris e Gianfranco Bechis e del vicecampione Diego Arias, è maturato un impegno collettivo e la volontà politica e istituzionale di lavorare sinergicamente con le realtà sportive, per rendere possibile questo sogno.

Una gara, Aspromarathon, che rende ancora una volta protagonista la Città di Reggio Calabria, andando oltre l’aspetto sportivo per promuovere le sue bellezze a 360 gradi.