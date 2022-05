BAGNARA CALABRA La Pro Loco lavora all'organizzazione della 57esima edizione del Gran Galà del Pescespada

la-sede-della-pro-loco5, 6 e 7 agosto 2022, sono queste le date che vedranno impegnata la Pro Loco di Bagnara Calabra nella 57esima edizione del Gran Galà del Pescespada. Piazza Matteotti, che ospiterà la cucina all'aperto, e l'intera cittadina faranno da scenario ad una iniziativa che negli anni si è consolidata come una delle manifestazioni più importanti della stagione estiva bagnarese.

Si comincia venerdì 5 agosto con un convegno sulle gesta del Cap. Vincenzo Fondacaro, cittadino “bagnaroto”, che unitamente ad altri due marinai, Orlando Grassoni di Ancona e Pietro Troccoli di Marina di Camerota, ha attraversato l’oceano con un piccolo veliero. Sabato 6 agosto sarà dedicata alla consegna dei riconoscimenti “alla Bagnarosita”, manifestazione giunta alla sua 14esima edizione. Domenica 7 agosto cucina in piazza e degustazione del prelibato piatto a base di pescespada, cucinato dallo Chef Daniele Lopez del ristorante Palma d’oro di Bagnara Calabra.

<<Per l'occasione - ha spiegato il Presidente della pro Loco Bruno Ienco - in collaborazione con la Star Bus di Mimmo Soldano ci sarà la possibilità, per chi volesse usufruire del servizio, di raggiungere Bagnara da Reggio Calabria con bus navette che garantiranno in serata anche il ritorno in Città. Per domenica 7 agosto il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco - continua Ienco - invita i titolari della attività commerciali del posto di applicare per quella giornata una riduzione in percentuale dei loro prodotti; affinché il Gran Galà del Pescespada, oltre ad essere un momento di festa, possa essere anche motivo per far muovere l’economia nella nostra cittadina>>. Nei prossimi giorni in dettaglio saranno rese note tutte le informazioni per poter usufruire del servizio di bus navetta, e di come le attività commerciali possono aderire alla conveznione proposta dalla Pro Loco.

Red