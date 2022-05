La Camera di commercio di Reggio Calabria investe 1 milione di euro per contributi alle imprese e servizi per lo sviluppo del territorio metropolitano

La Camera di commercio di Reggio Calabria ha presentato stamani nel corso di una conferenza stampa gli interventi 2022 a sostegno delle imprese e del territorio metropolitano.

Si tratta di 1 milione di euro ripartiti tra contributi diretti alle micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro Imprese dell’Ente camerale e servizi specialistici ad alto valore aggiunto, come ad esempio quelli offerti nell’ambito del Punto Impresa Digitale, e che si affiancano ai servizi camerali istituzionali.

“L’obiettivo degli interventi 2022 è quello di imprimere uno slancio significativo alla ripresa economica del territorio, accompagnando le imprese reggine in un percorso di ripartenza che non può prescindere, come ci hanno insegnato questi anni di pandemia, dagli investimenti in digitalizzazione ed innovazione, ma che deve essere in grado di accrescerne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, promuoverne l’offerta turistica, renderle sempre più sostenibili, incrementare i livello occupazionali e la qualificazione del personale.” – ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, il Presidente Tramontana e il Segretario generale Natina Crea hanno presentato ed illustrato nel dettaglio i Bandi camerali già pubblicati e in corso di pubblicazione sul sito www.rc.camcom.gov.it:

Il Bando “Voucher digitali I4.0” sostiene le iniziative di digitalizzazione in ottica Transizione 4.0, anche finalizzate ad approcci green oriented.

Il Bando “Internazionalizzazione” finanzia l’acquisizione di servizi per favorire l’avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali.

Il Bando “Voucher per le imprese turistiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria” sostiene le imprese turistiche che realizzano attività di promozione della propria offerta non disgiunta però dalla contestuale valorizzazione del territorio; o ulteriori interventi funzionali a fare conoscere e scoprire alla propria clientela le innumerevoli risorse turistiche reggine, ivi incluse le produzioni tipiche locali, contribuendo a migliorare la fruibilità turistica del territorio.

Il Bando “Premi per l’innovazione” mira a far emergere progetti ed esperienze imprenditoriali che propongono prodotti o servizi innovativi in grado di rispondere ai nuovi scenari produttivi e/o di fronteggiare le attuali emergenze sanitarie e sociali. Sono previsti 3 premi del valore di € 5.000, € 4.000 e € 3.000.

Il Bando “Efficientamento energetico e/o idrico” ha l’obiettivo di accrescere la sostenibilità aziendale delle imprese, favorendo interventi di risparmio energetico e/o idrico, che riducano l’impatto ambientale delle loro produzioni.

Il Bando “Erogazione di bonus a sostegno dell’occupazione” finanzia azioni di immediato supporto alle imprese, attivando contributi per sostenere l’incremento dei livelli occupazionali attraverso nuove assunzioni o stabilizzazioni di dipendenti con contratti a termine. Sono previsti anche bonus per la formazione del personale.

Rientra nel novero delle opportunità e dei servizi specialistici messi a disposizione delle imprese reggine anche la manifestazione di interesse che finanzia azioni di supporto per la prevenzione della crisi d’impresa.