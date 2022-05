Uilpa Vigili del Fuoco, Fraschini: "Urge il potenziamento della sede di Gioia Tauro"

Fraschini L’attuale operatività del soccorso tecnico urgente dell’area circoscritta tra Rosarno, Gioia Tauro e San Ferdinando, il cosiddetto triangolo industriale pianigiano che annovera la presenza di numerosi insediamenti industriali e vaste aree antropizzate con un alta densità abitativa, può contare solo sulla presenza della sede distaccata di Palmi e, in seconda battuta, sulla sede distaccata di Polistena, distante circa 25 km dall’area in questione.

A dichiararlo è Giuseppe Fraschini, segretario provinciale della UILPA dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Riteniamo opportuno e non più prorogabile – prosegue Fraschini - il potenziamento della sede di Gioia Tauro, attualmente solo in asset nautico, attraverso l’affiancamento di una squadra terrestre che andrebbe a sopperire le carenze dell’attuale dispositivo di soccorso a servizio della Piana di Gioia Tauro. Tutto ciò nelle more di definire la futura apertura della sede distaccata di Rosarno, certi che attraverso una giusta interlocuzione si potranno mettere in campo, in sinergia con il Comune di Rosarno, tutte quelle azioni necessarie a reperire un’idonea struttura utile a porre le fondamenta per la costituzione della nuova sede. Altro nodo cruciale – chiosa Fraschini - la recente assegnazione del veicolo BIMODALE alla sede distaccata di Palmi. Il veicolo denominato V.A.B. consente l'utilizzo non solo su strada ma anche su rotaia, grazie ai due assi con ruote ferroviarie di cui è dotato.

Per le competenze di soccorso tecnico urgente sia autostradali che ferroviarie della sede di Palmi, quest’ultima con oltre 12000 mt di gallerie concentrate proprio nel tratto di competenza della sede tirrenica abbiamo chiesto ai massimi vertici istituzionali e al sottosegretario all’Interno On. Carlo Sibilia, di voler accelerare i tempi per la riclassificazione della sede distaccata di Palmi, da distaccamento SD3 con le attuali 8 unità operative per turno di servizio, a distaccamento SD4 con 11 unità operative per turno. Auspichiamo quindi – conclude Fraschini – che gli sforzi profusi quotidianamente dal personale dei Vigili del Fuoco, siano supportati da tutti coloro che hanno in mano il potere di decidere sulla sicurezza dei cittadini.