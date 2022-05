29^ Sagra del Pane di Grano: siglato protocollo d’intesa tra Associazione Pellegrinese e Istituto Superiore “N. Pizi” di Palmi

Spoleti - Mallamaci - BellantonioL’Associazione Pellegrinese Cultura Sport Ambiente e l’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Pizi” di Palmi, fermamente convinti che per un’azione educativo-formativa efficace delle giovani generazioni è necessario che le istituzioni e le associazioni, che insistono sul territorio, realizzino opportune forme di collaborazione che concorrono alla programmazione e attuazione di interventi finalizzati alla sua promozione in ogni aspetto, culturale, sociale e turistico e che è di fondamentale importanza rafforzare il legame tra la Scuola, agenzia educativa primaria, e il territorio, attraverso il recupero delle nostre tradizioni popolari, al fine di potenziare il senso di appartenenza dei ragazzi ad un patrimonio culturale da valorizzare, salvaguardare e tramandare, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici.

Il protocollo prevede la programmazione, da parte dell’Istituto, di una proposta didattica finalizzata alla promozione del territorio e delle sue peculiarità e la realizzazione di un “logo artistico” da riprodurre nel piatto in ceramica, preparato dagli artigiani di Pellegrina per la 29^ edizione della Sagra del pane di grano, da distribuire, come ogni anno, nel corso della manifestazione che avrà luogo nel mese di agosto 2022. Il logo sarà presentato durante il Convegno organizzato dall’APCSA in preparazione della sagra. L’Associazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Domenica Mallamaci per la fiducia accordata e la proficua collaborazione offerta, il personale docente e gli alunni per l’impegno profuso nella realizzazione del logo.

L’Associazione, operante a Pellegrina da oltre 30 anni, continuerà ad impegnarsi nella promozione di iniziative di collaborazione con le Istituzioni presenti nel territorio, per la crescita culturale, sociale ed economica della nostra comunità.