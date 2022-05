BAGNARA CALABRA Bando immobili comunali: revocato anche il secondo avviso

cittadinanza attiva pellegrinaREVOCATO PER LA SECONDA VOLTA “L’AVVISO PUBBLICO DI MANIGFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN USO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE E ATTIVITA’ ASSOCIATIVE.”

Il 26 aprile u.s. è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Bagnara Calabra la Determinazione n. 11, datata 1 aprile 2022, con la quale il Responsabile dell’UOC4 – Edilizia Privata e Gestione del Territorio – Demanio, ing. Alessandra Campisi, ha revocato la Determinazione n. 27 del 17/12/2021, avente ad oggetto: “L’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’assegnazione in uso ad associazioni, operatori nel campo sociale, culturale e sportivo di locali di proprietà comunale da destinare a sede e attività associative”.

Per la seconda volta l’Ente - sulla scorta delle puntuali osservazioni critiche avanzate dall’intestata Associazione, cui sono seguite due distinte note di sollecitazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attivatasi in conseguenzadi esposto presentato da questo sodalizio - ha revocato l’avviso pubblico in parola, emesso in violazione di legge e del Regolamento comunale in materia.

L’auspicio che “Cittadinanza Attiva Pellegrina” formula a chi di competenza, è che siffatta problematica venga prestoripresa con l’oculatezza e la serietà che merita, volgendo lo sguardo agli interessi dell’intera comunità cittadina, elaborando un “avviso pubblico” chiaro e rispettoso dell’atto di indirizzo della Giunta, nella consapevolezza che la poca trasparenzae il mancato rispetto del rigore normativo,tradiscono semprele legittime aspettative di sviluppo sociale della Città e, quindi,i diritti dei cittadinifavorendo,esclusivamente, le ambizioni dei soliti furbetti del quartierino.

Cittadinanza Attiva Pellegrina