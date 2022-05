"I Giovani di Bagnara" lanciano un nuovo percorso turistico con l'obiettivo di far conoscere le bellezze del territorio

Sentiero Marturano BAGNARA CALABRA - Siamo lieti di comunicarvi che, dopo aver ristrutturato e abbellito il Sentiero Marturano, abbiamo delineato un nuovo percorso turistico che ha lo scopo di far conoscere a residenti e non la bellezza e la ricchezza del nostro patrimonio culturale e storico. Abbiamo inserito i dettagli del Sentiero in nota rivista turistica regionale che uscirà a breve. Siamo inoltre lieti di annunciare che, da giungo in poi, inizieranno le nostre escursioni. Il sentiero ‘Marturano’ che vi proponiamo è un viaggio che si compone di quattro tappe principali. Andremo assieme alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Bagnara Calabra e ammireremo il notevole patrimonio storico, artistico e culturale.

Alla base del percorso è situato un *monumento in onore di Mia Martini*, cantante di origine bagnarese, orgoglio di tutta la cittadinanza e, più avanti, un *museo d’arte marinara*, simbolo della materia prima di cui Bagnara si compone: il mare. Continuando a percorrere la stradina in salita, si potrà ammirare il paese dall’alto. Una volta arrivati in cima al sentiero, si giungerà ad un bellissimo anfiteatro all’aperto, nel quale spesso, durante il periodo estivo, avevano luogo manifestazioni artistiche.