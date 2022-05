Quarant'anni dalla morte dell'Ing. Gennaro Musella. Deposti fiori a Bagnara Calabra

L’omicidio

Il 3 maggio l'auto dell'ingegner Musella, una Mercedes 240, venne imbottita di esplosivo. Quando alle 8:35, come ogni mattina, l’ingegnere scese dalla sua abitazione per salire in macchina e recarsi al lavoro, la moglie fece appena in tempo a fargli un ultimo saluto dal balcone e l'auto saltò in aria. L'esplosione fu così potente da ferire altre 4 persone: Giuseppe Marrapodi, di 58 anni, Demetrio Sicari, di 62 anni, e due passanti fra cui un bambino di 8 anni. Oltre dieci auto parcheggiate nelle vicinanze subirono dei danni, così come i palazzi intorno. Dopo la morte dell’ingegner Musella si svolse la seconda gara d’appalto, che venne vinta da un altro Cavaliere del Lavoro catanese, quel Costanzo che in futuro sarà implicato in varie vicende di mafia.