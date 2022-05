Unieuro lancia "Passione Casa": offerte valide dal 2 al 19 Maggio

I buoni accumulati si potranno spendere dal 20/05/2022 al 19/06/2022, per un successivo acquisto di valore pari almeno a quello del buono stesso (50€, 100€ o 150€) su qualsiasi articolo, anche se già in promozione, con la sola esclusione di Playstation 5. Acquistando più prodotti che danno diritto al rispettivo buono sconto, si otterranno altrettanti buoni sconto cumulabili tra loro per il successivo acquisto, ma, per quelli utilizzabili sul sito Unieuro.it, è previsto il limite massimo di 4 buoni per ogni ordine online.