A San Ferdinando torna a risplendere il monumento ai caduti di Francesco Jerace

loc 6 maggioSi inaugurerà Venerdì 6 maggio 2022, alle ore 17:00,il termine dei lavori di restauro dell’opera d’arte più rappresentativa di San Ferdinando:il monumento al Sottotenente di Vascello Vito Nunziante edei caduti sanferdinandesi della Prima Guerra Mondiale. Ad eseguire la monumentale statua in bronzo, che si staglia sulla piazza principale del comune costiero della Piana di Rosarno, era statoFrancesco Jerace, il più grande artista calabrese dell’Otto e Novecento, nato a Polistena nel 1853.

L’evento di inaugurazione vedrà partecipi il sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi, l’assessore alle Politiche Sociali della Regione Calabria,Tilde Minasi, il soprintendente della ABAP-RC-VV, Fabrizio Sudano, il Marchese Cesare Coda Nunziante, discendentedella famiglia che ha dato i natali al Sottotenente di Vascello Vito Nunziante, rappresentato nell’opera di Francesco Jerace. All’incontro saranno presenti Cristina Schiavone, funzionaria della SABAP- RC-VV, Franco Prampolini, responsabile del laboratorio SuMMA - Dipartimento PAU dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria,Emanuele Ioppolo, esecutore del restauro, Pasquale Faenza, consulente storico artistico e organizzatore delCantiere Aperto di Restauro, promosso dal Comune di San Ferdinando, con la supervisione di Ferdinando Laruffa, Responsabile dell’Area Tecnica.

Il restauro di San Ferdinando, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, si è distinto per il numero di enti ed associazioni coinvolte, ma anche per l’attenzione riservata alla fruizione e alla valorizzazione dell’opera di Jerace, soprattutto per ildiretto coinvolgimento dei cittadini grazie ai social media ed a una mirata comunicazione d’immagine curata da Stefano Mileto.

L’intervento è stato preceduto da approfonditeindagini preliminari che hanno consentito di rilevare aspetti inediti del monumento, realizzato a partire dal 1920 ed installato a San Ferdinando solo nel 1926. Un’occasione unica di studio, che ha coinvolto sia il laboratorio SuMMA - Dipartimento PAU dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria - sia il Dipartimento MIFT (Scienze Matematiche ed Informatiche Scienze Fisiche e Scienze della Terra) dell’Università di Messina,grazie ai quali è stato possibile conoscerele problematiche conservative del monumento, ma anche le tecniche di esecuzione e i materiali costitutivi dell’opera di Francesco Jerace.

Il restauro,eseguito dalla ditta Art Novae di Emanuele Ioppolo, sotto l’alta sorveglianza della SABAP-RC-VV,ha così ridato vita ad un monumento poco noto del grande artista calabrese, conosciuto in modo approfondito anche grazie l’organizzazione di un cantiere apertoche ha visto coinvolti i ragazzi del servizio civile di San Ferdinando. Una esperienza, quella del cantiere aperto, particolarmente efficace che ha certamente avviatopercorsi virtuosi per la valorizzazione del patrimonio storico artistico connesso alla famiglia Nunziante e del suo capostipite Vito Nunziante, fondatore del paese calabrese nella prima metà dell’Ottocento.

Il Cantiere Aperto di Restauro ha infatti puntato a valorizzare non soltanto l’opera di Jerace ma anche i monumenti principali di San Ferdinando, grazie al sostegno del FAI - delegazione della Locride e della Piana, dell'Associazione Territorium, dei ragazzi del servizio civile che,attraverso visite guidate hanno accompagnato in questi mesi i fruitori del cantiere alla scoperta dell’opera, della figura di Francesco Jerace e del personaggio rappresentato nel monumento: il sottotenente di Vascello Vito Nunziante, scomparso l’11 settembre del 1916 nelle acque antistanti il porto di Valona, in Albania, in seguito all’affondamento della nave Regina Margherita.

locandina 6 maggio