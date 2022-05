“Cultura della Legalità”, importante convegno al "Fermi" di Bagnara Calabra

conv liceoSi è svolto venerdì 29 aprile, presso la sede del Liceo “E. Fermi” di Bagnara Calabra un importante convegno, fortemente voluto dalla oculatezza della Dirigente, prof.ssa Graziella Ramondino e inserito nel progetto “Cultura della Legalità”, presente nel PTOF della scuola.

Lo scopo prefisso era quello di sensibilizzare gli studenti del biennio Liceo e ITI-ITTL su due dei mali più preoccupanti che affliggono la nostra società: violenza contro le donne e bullismo. Dopo i saluti pieni di gioia speranzosa per il ritorno in presenza di questi incontri culturali, la Dirigente ha presentato il relatore del webinar, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Bagnara, Simone Mancuso, accompagnato per la parte tecnica da un suo collaboratore. Il giovanissimo maresciallo ha esposto gli argomenti con competenza e notevole capacità dialettica, rendendoli così accattivanti da catturare totalmente l’attenzione del folto pubblico di adolescenti presenti. Il primo punto da lui trattato ha riguardato le molte e diversificate forme di illegalità, dal parcheggiare in luoghi vietati al guidare dopo aver bevuto alcolici; dall’ arrecare danni ai beni altrui fino all’utilizzo della violenza. Attraverso l’utilizzo di slides e di video-testimonianze, si è soffermato quindi sulla violenza di genere, sui vari tipi di violenza, da quella verbale a quella fisica, passando attraverso le molestie e gli abusi domestici di cui sono vittime anche i bambini. A tal proposito, ha parlato del Codice Rosso, la legge del 19 luglio 2019 che tutela le donne e i soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti. Si è parlato poi di bullismo, di cyberbullismo, di revenge porn e delle conseguenze tragiche che da essi possono scaturire. Adducendo come esempio il caso di una quattordicenne suicida a causa di un atto sconsiderato di bullismo su web, il comandante ha invitato i ragazzi all’uso responsabile dei social, a conoscere le insidie che possono racchiudere e, soprattutto a “denunciare” qualsivoglia azione di persecuzione di prepotenza o volontà anche celata di tenerli sotto ricatto con o senza violenza. Ha sottolineato più volte, anche rispondendo alle domande di due alunni, quanto sia fondamentale non vergognarsi e non avere timore nel confidarsi con gli adulti, che siano genitori, docenti o le stesse Forze dell’Ordine. Particolarmente stimolante la metafora del cacciatore, personaggio tratto dalla fiaba “Cappuccetto Rosso” cui il relatore ha fatto riferimento, invitando chiunque a essere cacciatore, cioè ascoltare, osservare e intervenire nel momento in cui ci si rende conto che chi ci sta intorno sta subendo violenze di qualunque genere.

A dimostrazione dell’interesse suscitato negli studenti da questi momenti di crescita a tutto tondo, le considerazioni a caldo di qualcuno di loro.

Domenico C.: ”Le parole del maresciallo hanno cambiato il mio giudizio sui Carabinieri fino a ora visti come persone ostili, di cui avere solo paura, e non come punti di riferimento o come consiglieri di fronte ai nostri problemi.” Bruno C. : “L’incontro mi ha interessato molto soprattutto perché ha proposto un’immagine diversa dei rappresentanti delle Forze dell’ordine: non più incubi, ma persone in grado di aiutarci. L’ argomento che più mi ha colpito è stato il cyberbullismo e, in particolare, la storia terribile di Carolina, la ragazzina che si è tolta la vita per il gesto di cattiveria e di irresponsabilità di chi aveva divulgato un suo momento di debolezza. Mi rattrista anche il fatto che nemmeno dopo la morte viene lasciata in pace e non si rispetta il dolore della famiglia.”

Francesco M.: “E’ importante affrontare queste tematiche in ambito scolastico e il convegno è stato molto interessante soprattutto per il modo di relazionarsi del maresciallo che ha usato un linguaggio molto chiaro e leggero.”

Carmelo R.: “Tutto molto bello, ma il momento per me più coinvolgente è stato il video riguardante il drammatico caso di cyberbullismo.”

Aurelio R.: “Io sono rimasto colpito dalla storia della donna che ha denunciato la violenza verbale e psicologica, oltre che fisica, subita negli anni di convivenza col suo compagno. Ritengo fondamentale perciò la legge sul Codice rosso.”