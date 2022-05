Ottavo festival “Autoretrò”, Primo memorial “Lillo Cavallo”: auto storiche sfilano sulle strade della Costa Viola

Natale Romeo e Corrado LoprestoPrimo Maggio all’insegna delle auto storiche a Reggio Calabria che stamane ha ospitato l’ottava edizione del festival “Autoretrò in riva allo Stretto”, valido anche come primo memorial “Lillo Cavallo”, in ricordo del compianto presidente dell’Aremes (Associazione Reggina Mezzi Storici), autentico sportivo e personaggio illustre del mondo dell’automobilismo reggino. Oltre 100 le autovetture storiche giunte in riva allo Stretto per commemorare nel migliore dei modi Lillo Cavallo, deus ex machina di questa manifestazione nelle precedenti sette edizioni.

Dopo il raduno nel piazzale “Ferrari”, il saluto delle autorità sportive e politiche e la successiva presentazione delle singole auto, sfilata sul Lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio e trasferimento sulla Costa Viola. Special guest, Corrado Lopresto, collezionista italiano ed esperto nel restauro e conservazione di auto d’epoca, che ha accompagnato il patron della manifestazione Natale Romeo. Per l'Architetto ho Lopresto non poteva mancare una piccola sosta nella sua Bagnara.