SCILLA Casa della Salute, il Comitato scrive al senatore Marco Siclari

Casa della Salute di Scilla - Il Comitato Pro Casa della Salute ha scritto al senatore Marco Siclari per denunciare lo stato di abbandono della struttura sanitaria scillese. < >.

Nella lettera gli attivisti ricordano la storia dello "Scillesi d'America", con lo stop nel decennio che va dal 2000 al 2010, fin alla conversione in Casa della Salute nel 2012: <<Chiamarla "Casa della Salute" è quasi un eufemismo, oggi ci ritroviamo un grande contenitore, vuoto di servizi. Quanto è avvenuto in questo utlimo decennio ci induce a pensare che le politiche intraprese hanno un'azione di impoverimento su questo presidio>>. Il Comitato spiega che non ci sono tracce dei rilievi sismici sulla struttura effettuati dall'ASP di Reggio Calabria, che pur avendo a disposizione da circa otto anni un finanziamento, di 8 milioni di euro, destinato al recupero strutturale dell'edificio, allo stato attuale non ha impiegat la somma. <<Il presidio di Scilla subisce l'ennesimo colpo di scure l'8 novembre 2021 con la chiusura del servizio notturno di PPI. Questa è una parte triste della nostra storia>>.

Tina Ferrera