Vice Presidente Gioffrè: “Attenzione dell’assessore Gallo verso l’Aspromonte, garanzia in termini di programmazione e progettualità”

Gioffre- Vice Presidente EPNA“La sensibilità e l’attenzione dimostrate verso l’Aspromonte dall’assessore regionale Gianluca Gallo, rappresentano una garanzia in termini di programmazione e condivisione delle progettualità”. Lo afferma il vicepresidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Antonino Gioffrè, a margine della riunione della Comunità del Parco svoltasi a Gerace che ha visto la partecipazione dell’esponente della Giunta Regionale.

“Nel ringraziare l’assessore Gallo per la preziosa presenza all’assemblea dei sindaci del Parco – ha aggiunto Gioffrè – ritengo fondamentale rimarcare l’approccio aggregativo, relativamente alle criticità più avvertite dai nostri territori, unendo alla programmazione anche elementi di novità che ci inducono all’ottimismo. In particolare mi riferisco alle strategie messe in campo, per fronteggiare gli incendi boschivi, con il coinvolgimento di allevatori, associazioni venatorie, comuni, per un’organizzazione capillare e ramificata che punta ad arginare il fenomeno, lavorando in primis sulla tempestività delle segnalazioni e degli avvistamenti, per evitare che piccoli focolai si propaghino in incendi dirompenti. Condivido l’approccio dell’Assessore Gallo: questa sfida, così come tante altre, potranno essere vinte dal “sistema Calabria” solo attraverso un impegno costante e unanime di tutti i calabresi, che devono divenire protagonisti attivi, pronti a difendere e tutelare il patrimonio naturalistico, ambientale, storico e culturale della nostra Regione”.

