Inaugurata “La Tropea Experience”, Festival della Cipolla Rossa

locandina 2Stamane il taglio del nastro de “La Tropea Experience”, evento dedicato alla cipolla che si svolgerà fino a domenica 1° maggio. Presenti all’inaugurazione i protagonisti del Festival della Cipolla Rossa, il sindaco Nino Macrì, Giuseppe Laria, presidente del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e Daniele Cipollina, event planner della kermesse.

Sono due i cooking show con i quali si darà il via a La Tropea Experience. Dalle ore 17,00, direttamente da Sorrento, a condurre la brigata ai fornelli di Piazza Cannone a Tropea ci sarà Antonino Esposito (Pizza e Cucina), maestro pizzaiolo e volto di Alice MasterPizza, talent show dedicato a uno dei prodotti più importanti e diffusi al mondo. Dopo di lui, toccherà allo Chef Hirohiko Shoda, ambasciatore della cucina giapponese in Italia, con una versione speciale della tempura, in omaggio a Tropea.

Shoda sarà anche tra gli speciali giurati della prima edizione del Concorso Enogastronomico Nazionale di cucina al quale partecipano le scuole alberghiere di Paola, Lamezia Terme, Soverato, Vibo Valentia e Serra San Bruno. Gli studenti saranno chiamati a utilizzare nella preparazione delle proprie ricette materie prime, rigorosamente del territorio. Oltre alla Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, la Nduja di Spilinga o il DOP Pecorino del Monte Poro. Oltre allo chef Hiro, saranno giudicati dagli chef Igles Corelli e Giuseppe Romano. I migliori riceveranno la Cipolla d’Argento realizzata dal maestro orafo crotonese Michele Affidato e avranno la possibilità di affiancare gli chef internazionali nei loro cooking show.

Questa edizione 2022 del Festival propone due novità: “La terra incontra il mare” e “La Tropea del mare”. Alla prima gli ospiti del Festival, oltre i giornalisti enogastronomici e specializzati in turismo, opinion leader, esperti del settore e autorità avranno l’opportunità di degustare i piatti preparati dagli chef Igles Corelli e Max Mariola a bordo di un caicco. Nella seconda il caicco sarà anche utilizzato per delle escursioni con partenza dal porto di Tropea fino a Capo Vaticano e un’azienda specializzata in Pescaturismo farà vivere un'esperienza in cui si uniscono i prodotti del mare e della terra, con preparazioni di piatti cucinati a bordo dai food influencer Federico Fusca e Francesca Gambacorta, che coinvolgeranno i giornalisti di testate nazionali enogastronomiche e di turismo.

Piazza Cannone, cuore pulsante del Festival, ospiterà per tutti e tre i giorni il Cipolla Kids, il format rivolto ai più piccoli con attività e laboratori ludico–didattici. La prima giornata de La Tropea Experience si concluderà con il live show dei Parafonè, che ha fatto del recupero e della riproposta della musica tradizionale calabrese in chiave contemporanea la propria cifra stilistica, riuscendo a sperimentare un connubio originale tra le radici identitarie, legate a suonatori e cantori del territorio, e l’innovazione.