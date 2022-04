Boom di presenze a Scilla per le festività del 25 Aprile. Tanti i disagi per i residenti

scilla disagi Boom di presenze a Scilla per le festività del 25 Aprile. Una marea di turisti hanno scelto la cittadina della Costa Viola e visitato il borgo di Chianalea, il castello Ruffo, il centro storico di Piazza San Rocco e il lungomare. Da una parte i ristoratori hanno registrato il tutto esaurito, dall'altra i residenti lamentano la scarsa organizzazione per la mole di veicoli entrati in paese:

<<L'ascensore non basta per evitare che il traffico cittadino vada in tilt. E' necessario un parcheggio fuori da Scilla centro, per far si che situazioni simili a quelle registrate il 25 aprile non si ripresentino. E serve la limitazione di capienza per le auto, segnalata ance da semafori. Noi abbiamo il diritto di poter vivere>>. La viabilità continua ad essere un problema soprattutto nei giorni di festa e nei mesi estivi e di certo non viene agevolata dai parcheggi selvaggi come lungo la via Sinuria, dove i vigili urbani hanno elevato numerose multe per divieto di sosta.

Il sindaco Paquale Ciccone è soddisfatto per la presenza di visitatori: <<La strada che stiamo percorrendo - ha detto - è quella giusta e difatti il nostro è centro più visitato della Calabria. Dobbiamo cogliere l'importanza di questa realtà che valorizza il nostro territorio, assieme a tutti gli operatori commerciali e ai nostri concittadini>>. E sulla gestione del traffico andato in tilt ha aggiunto: <<stiamo lavorando per organizzare nel modo migliore l'utilizzo delle infrastrutture che abbiamo e semplificare il più possibile per i turisti la fruibilità del territorio. Gli interventi che attueremo - ha concluso il primo cittadino - serviranno per rendere più vivibili i periodi di maggiore afflusso.

Tina Ferrera