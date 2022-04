“Cibus Parma 2022”: manifestazione d'interesse del GAL BATIR

Antonino Gioffrà Presidente Gal batirIl GAL BATIR ha pubblicato sul proprio sito internet la manifestazione d’interesse rivolta alle aziende operanti nel settore dei prodotti tipici che intendono partecipare alla fiera “Cibus Parma 2022” in programma a PARMA dal 03 al 06 maggio 2022.

“Con questa iniziativa – ha spiegato il presidente del Gal Batir Antonino Gioffrè – ci poniamo l’obiettivo di garantire la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e delle aziende appartenenti all’area del GAL, favorendo, nello specifico, la mobilità e l’ingresso delle stesse in altri mercati nazionali ed esteri. Cibus – ha aggiunto Gioffrè - rappresenta la fiera dei Territori che da oltre 40 anni valorizza il settore alimentare del “made in Italy”, aiutandone la crescita, puntando sulla qualità ma anche sull’identità dei prodotti, nel pieno rispetto delle tradizioni e dei territori. Questa edizione sarà importantissima perché migliaia di buyers esteri torneranno finalmente in Italia, per implementare i propri assortimenti con prodotti del nostro Paese, alla ricerca di qualità, quantità ed anche delle novità”.

Attraverso questa azione il Gal intende garantire la partecipazione di un massimo di quattro aziende presenti nell’area del GAL Batir alla fiera “CIBUS PARMA 2022”. Le aziende interessate possono consultare l’avviso completo pubblicato sul sito internet (www.galbatir.it) e manifestare il proprio interesse compilando e inviando il modulo di richiesta di candidatura, entro e non oltre le ore 14:00 del 29 aprile 2022 alla pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .