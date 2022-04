Inaugurata l’area verde adottata in memoria di Paola De Benedetto, seconda vicaria per anni presso l’Istituto Comprensivo di Scilla

In nome di PaolaREGGIO CALABRIA - Sabato 23 aprile 2022, aderendo al programma del comune “Adotta il verde”, è stata inaugurata l’area verde pubblica, adiacente l’ingresso principale del cimitero di Condera di Reggio Calabria, in memoria di Paola De Benedetto, seconda vicaria per anni dell’istituto Comprensivo di Scilla, prematuramente scomparsa l’anno scorso.

Lo spazio, che versava in condizioni di abbandono e degrado, è stato riqualificato con la posa in opera di piante mediterranee e fiori, curato dalla ditta Cilione ed è stato corredato da unatarga recante la scritta “Comune di Reggio Calabria-progetto Adotta il verde– Area adottata dall’Associazione “In nome di Paola”.

In una atmosfera di grande commozione Don Luigi Cannizzo, figura di alto profilo culturale e spirituale, ha benedetto l’iniziativa ricordando il comportamento esemplare e l’assiduo impegno educativo-didattico di Paola.

All’evento hanno preso parte tanti socie anche il consigliere delegato al progetto Adotta il Verde, Massimiliano Merenda, che ha commentato:“Ciò che è importante è il messaggio che c’è dietro questa adozione: promuovere il decoro sul territorio della nostra città”.

Obiettivo dell’iniziativa, infatti, non è solo quello di garantire l’attività di tutela e di manutenzione del verde pubblico ma anche disensibilizzare la cittadinanza alla cura del bene comune.

“Siamo veramente orgogliosi di aver portato a termine questa idea che avevamo in mente da tempo e che testimonia il nostro legame con il territorio -ha dichiarato, visibilmente emozionato, il dott. Antonio Foti, marito della compianta Paola e fondatore dell’Associazione– Abbiamo individuato questo luogo di culto, dove tanti cittadini reggini si recano ogni giorno a visitare i propri cari, perché questo spazio verde così ben curato possa rappresentare un simbolo del buon esempio da imitare”.

Ringraziamo per il supporto e la fattiva collaborazione–ha concluso il dott. Foti-il consigliere Massimiliano Merenda, la funzionaria del settore ambiente dott.ssa Stefania Buccafurri e la società Castore, incaricata della Gestione dei Servizi Pubblici Locali e Strumentali di Reggio Calabria.