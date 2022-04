BAGNARA CALABRA Insediato il nuovo consiglio direttivo della Pia Unione di Santa Cecilia

Nuovo Consiglio - Lunedì 25 aprile alle 17,30 si è insediato il nuovo consiglio direttivo della Pia Unione di Santa Cecilia. Il responso del voto di domenica 10 aprile ha così decretato la nuova composizione che da adesso e per il prossimo triennio sarà alla guida del Pio sodalizio. Il presidente Polimeni Giuseppe sarà affiancato dai consiglieri: Musumeci Domenico, Caratozzolo Carmelo, Sgro Martina, Gramuglia Domenico, Penna Rocco. Il collegio dei revisori è composto da Caratozzolo Vincenzo, Velardi Rocco, Careri Elena infine, la carica di cassiere è stata affidata a Mariacarmela Fiorenza.

La cerimonia è stata molto partecipata ad aprire la manifestazione è stato padre Giuseppe Calogero che in due momenti con la preghiera e poi con l'intervento augurale ha manifestato la stretta collaborazione che esiste fra la Pia Unione e la parrocchia di Santa Maria degli Angeli. Oltre ai soci e tanti fedeli sono intervenuti: Giuseppe Barbaro priore del Carmine e presidente del seggio elettorale, Rosario Caratozzolo priore dell'Immacolata, Angelo Ruggero priore del Rosario, Stefano Monterosso priore dell'Annunziata e per la congrega di Santa Cecilia dei musici di Messina il maestro Panuccio anche nella vesta di priore emerito della Pia Unione. Presente anche il presidente della Pro loco Bruno Ienco, con il quale il pio sodalizio svolge intensa attività di collaborazione e condivisione di comuni intenti nella promozione della cultura nella nostra cittadina. Cerimoniere è stata la brillante Sara De Leo che ha guidato tutti in modo puntuale e attento. Gli interventi musicali sono stati curati dall'associazione Musicale Città di Bagnara con i soprani: Roberta Nassi che ha eseguito l'inno di Santa Cecilia scritto dal maestro Caridi e testo del maestro Panuccio e Angela Catalano che ha eseguito la versione in italiano del Canticorum Jubilo di Haendel, accompagnate alla tastiera da Francesco Musumeci. Il primo impegno per il nuovo direttore sarà venerdì per ricordare il 331 anniversario del Pio transito del nostro Mons Tommaso Maria Ruffo arcivescovo di Bari servo di Dio e presto preghiamo sia elevato agli onori dell'altare.

