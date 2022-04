BAGNARA CALABRA Riflessioni su un utilizzo migliore del territorio per un avanzamento della collettività

Hero Bagnara 4di Giovanni Barilà

Cari amici,

voglio condividere con tutti voi alcune riflessioni per un utilizzo migliore del nostro amato territorio ed un avanzamento sociale ed economico della nostra collettività.

Con l’approssimarsi del termine utile per la presentazione delle liste (14.05.2022), per il rinnovo della amministrazione comunale che sarà chiamata a gestire la cosa pubblica per i prossimi 5 anni, finisce la possibilità per noi cittadini di partecipare a un dibattito pubblico per discutere insieme di un serio progetto generale volto ad un utilizzo migliore del nostro territorio da cui derivi un maggiore progresso della nostra comunità.

Voglio premettere, a scanso di equivoci, come ho già avuto modo di precisare a numerosi interlocutori, che non sono assolutamente interessato ad un mio coinvolgimento personale, per molteplici motivi, ma da buon cittadino, per senso civico e per amore verso la nostra città, vorrei condividere con tutti voi, alla luce della mia esperienza, alcune riflessioni di carattere progettuale su temi da sviluppare e attuare negli anni futuri attraverso la collaborazione attiva e l’impegno di tutti gli amministratori di maggioranza e di minoranza, per soddisfare al meglio le esigenze della nostra collettività :

Potenziamento della struttura burocratica con l’assunzione di figure apicali e spacchettamento di alcune aree, per evitare la sindrome da Burnout, in funzione della sostenibilità della spesa corrente cosi come stabilito da ultimo dal DPCM 17/03/2020 di attuazione dell’art. 33 della legge n° 58/2019; Approvazione di un regolamento comunale al fine di alienare tutti i suoli pubblici (compresi i marciapiedi quali suoli demaniali art. 3 Codice della Strada) occupati abusivamente nel corso degli anni dai cittadini ai fini edificatori ed altro. Con la perfezione del titolo giuridico del suolo molti cittadini regolarizzerebbero i propri fabbricati o porzioni di essi, oggi a rischio di demolizione. Inoltre, lo stesso regolamento, dovrebbe disciplinare l’alienazione degli immobili da dismettere appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente. Grazie a tale processo di alienazione confluirebbero nelle casse comunali ingenti risorse che potrebbero essere investite in opere infrastrutturali pubbliche; Realizzazione, con tali risorse, dell’ampliamento (terza corsia) della via Turati (lungomare) e copertura, in conformità alla legge, della fiumara Sfalassà al fine di adibire l’area risultante a servizi di parcheggio; Atteso il finanziamento ottenuto di euro 641 mila euro per il completamento dell’impianto sportivo polifunzionale di Pellegrina, si potrebbe dismettere l’area del campo sportivo dello Sfalassà, destinandola a servizi pubblici dove eventualmente trasferire la sede municipale; Con la condivisione di altre amministrazioni locali ipotizzare la fusione di uno o più comuni senza incorporazione; Tale fusione comporterebbe un enorme risparmio nella erogazione dei servizi pubblici ed un incremento del 40% sul totale dei trasferimenti erariali, per 10 anni, per ogni singolo comune ( vedi ultimo studio del febbraio 2021 da parte del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali F.L. del Ministero Interno). Somme da destinare ad investimenti in ogni singola comunità; Nelle more della messa in funzione della Scuola Elementare V. Morello (progetto già approvato e finanziato), dove molto probabilmente, per un risparmio di spesa, confluiranno anche le attività didattiche di Porelli, si potrebbe intraprendere la procedura di utilità pubblica destinando tale edificio a servizi assistenziali per anziani (RSA). Una finalità pubblica similare potrebbe essere considerata anche per il plesso scolastico in disuso ricadente nella frazione di Pellegrina. Tali servizi, oggi mancanti su tutto il territorio comunale, sicuramente avvierebbero un serio processo di rivitalizzazione delle due comunità. Avvio di uno studio di fattibilità per ottenere il finanziamento di un progetto, con i fondi sicurezza del PRNN, per la realizzazione di una strada a Marinella, lato monte della linea ferrata, garantirebbe sicuramente la sicurezza della popolazione in caso di calamità naturali ( maremoto o altro ) offrendo una via di fuga inesistente con il percorso attuale. Estensione dell’area cimiteriale comunale lato Palmi, visto che esiste già da anni un progetto di ampliamento, purtroppo mai realizzato, che darebbe alla collettività un servizio meno sofferente e legittimerebbe la stessa all’edificazione di cappelle private garantendo l’avvio occupazionale e lo sviluppo dell’economia locale; Revisione del canone del Servizio Idrico Integrato, molto costoso, attraverso il controllo di tutte le utenze e l’installazione del contatore elettronico, con un progetto di lavoro finanziato con i fondi stanziati per la contrattazione decentrata, che potrebbe apportare alle famiglie un minore peso economico; Accelerazione dell’approvazione della variante al piano strutturale associato (PSA) al fine di legittimare e/o regolarizzare alcune aree pubbliche in via di espansione;

Affrontare il lavoro di cui sopra richiederebbe una squadra di professionisti dotati di conoscenza e competenza tecnico giuridica – amministrativa, in modo tale che l’impegno e l’operato quotidiano degli stessi possa raggiungere gli obiettivi sperati per il rilancio del territorio e la ripresa delle attività economiche e commerciali del nostro bel paese a vocazione turistica.

Ma soprattutto richiede il coinvolgimento attivo da parte di tutta la comunità nelle scelte che determineranno il futuro della nostra bella terra.