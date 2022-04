Torch Run: la fiaccola della speranza fa tappa in calabria. Martedì in Cittadella la presentazione dell'evento

TourchRunAnche la Calabria accoglie la “Fiaccola della Speranza”. E si prepara a farlo in grande stile, attraverso la TORCH RUN promossa dall'associazione Special Olympics: una staffetta speciale, che avrà per protagonisti atleti con disabilità. Quest’anno attorno alla bella iniziativa è stato costruito un vero e proprio evento, grazie all'interessamento e alla sensibilità dimostrata dalla Regione Calabria per tramite della Vicepresidenza e della Protezione Civile.

I dettagli della manifestazione socioculturale e sportiva saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 26 aprile, alle ore 11.30, nella Sala Oro della Cittadella Regionale, a Catanzaro.

All'incontro con la stampa, moderato dal conduttore Domenico Gareri, interverranno il Vicepresidente della Regione, Giusi Princi, il Direttore generale della Protezione Civile Calabria, Fortunato Varone, il Questore di Catanzaro, Maurizio Agricola, il Direttore regionale Special Olympics Team Calabria, Luisa Elitro, e il referente per la provincia catanzarese, Francesco Miscioscia.