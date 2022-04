Le eccellenze dell'Appennino protagoniste del Festival dei Sapori d'Italia: tre giorni di eventi alla scoperta della ciclovia

L'Appennino rappresenta la spina dorsale della Penisola e la culla della millenaria civiltà italica: questo inestimabile patrimonio, arricchito da una moderna offerta di turismo slow, mobilità sostenibile, tradizioni culinarie e natura, costituisce l’asse portante della 4° edizione di Cibò. So Good! la rassegna enogastronomica, in programma il 22-24 aprile 2022 nella prestigiosa sede di Palazzo Re Enzo a Bologna.Il Festival ideato dal Gruppo Atomix, e promosso in collaborazione a Vivi Appennino, Legambiente e Confcommercio Ascom Bologna, sarà un viaggio tra le eccellenze incontrate lungo Appennino Bike Tour, la ciclovia dell'Appennino, che può contare sull'offerta di trecentocinquanta prodotti DOP, IGP e tipici, ma anche su un ricco background di storia, arte e tradizioni popolari. Saranno scoperte le specialità dell'Appennino, da quelle gastronomiche agli itinerari nella natura, fino alle produzioni agro-alimentari di nicchia. Il Mercato dei Sapori offrirà un itinerario del gusto per conoscere le migliori specialità artigianali, come pasta, formaggi, salumi, olio, vino, cioccolato e dolci, mentre le esclusive Isole del Gusto metteranno in evidenza una selezione di trenta gustosi primi piatti tipici dell’Appennino, proposti a rotazione per ogni giornata dell’evento, accompagnati da una ricca enoteca di vini locali.Sul palco principale si aterneranno talk show con i protagonisti dell’economia e della cultura per raccontare i grandi valori del territorio italiano, dalla grande tradizione gastronomica alle storie di aziende, persone e produzioni d’eccellenza; story cooking con show culinari live, degustazioni e laboratori di cucina.Particolarmente positivo è il commento di Stefano Odorici - CEO del Gruppo Atomix - che evidenzia: "Questa nuova edizione del Festival dedicata all'Appennino allarga gli orizzonti ai temi del turismo slow, della mobilità sostenibile e della green economy, coinvolgendo borghi suggestivi, ambienti incontaminati e specialità gastronomiche lungo la spina dorsale d’Italia. Tutto questo rappresenta un ulteriore valore aggiunto per la nostra tre giorni e per le sue migliaia di visitatori”.Sulla stessa linea Enrico Della Torre - Direttore Generale Vivi Appennino - che sottolinea: "Il Festival offre una significativa opportunità ai tanti piccoli borghi del nostro Paese di raccontarsi e far scoprire un territorio ai più sconosciuto. Questo affascinante viaggio lungo l’Appennino Bike Tour, la ciclovia dell’Appennino, ci porterà ad attraversare l'Italia in una chiave inedita, dove i piccoli comuni saranno protagonisti assieme a produttori locali, tradizioni, bellezze paesaggistiche e architettoniche".Legambiente pone l'attenzione verso l'Appennino e i tanti piccoli borghi del nostro Paese: “La Ciclovia dell’Appennino - dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente - rappresenta una straordinaria occasione di rilancio per le aree interne del nostro Paese. Un itinerario ciclabile, sostenibile per definizione, capace di dare risposte adeguate alle crisi del pianeta e alla domanda di buon turismo, in grado di connettere gli attrattori turistici con i poli culturali, le eccellenze enogastronomiche, le emergenze ambientali e le località di pregio dell'Appennino, contribuirà a creare quella fitta rete di relazioni che darà forza e competitività al gracile tessuto produttivo”.“Confcommercio Ascom Bologna - mette in evidenza il Direttore Generale Giancarlo Tonelli - ha sostenuto, fin da principio, Cibò. So Good! e i suoi contenuti. Siamo convinti che sia molto importante lo svolgimento in città di un appuntamento di questo tipo, capace di dare la giusta visibilità a tante categorie merceologiche del settore alimentare con protagonisti i prodotti tipici dell’Appennino e quelli della filiera alimentare bolognese all’interno di un contesto prestigioso come Palazzo Re Enzo”.Il programma del Festival è consultabile online sul sito www.festivaldeisaporiditalia.it