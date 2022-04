Martedì 26 aprile, in occasione della “Giornata Mondiale della Terra”, mostra interattiva al “Fermi” di Bagnara Calabra

mostra liceo bagnaraMartedì 26 aprile 2022 alle ore 10:30 verrà inaugurata una mostra in occasione della “Giornata Mondiale della Terra” nella palestra dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Bagnara Calabra. La mostra, aperta al pubblico e allestita dagli allievi delle classi quinte degli indirizzi Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane del plesso di Bagnara Calabra, nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, èfinalizzata asensibilizzare i partecipanti sul tema dello sfruttamento delle risorse ambientali, invitandoli ad assumere comportamenti volti alla tutela e alla salvaguardiadell’ecosistema terrestre.

La mostra sarà organizzata in diverse sezioni, ognuna a cura degli allievi di un diverso indirizzo. Saranno esposti cartelloni informativi sulle minacce alla biodiversità (desertificazione, deforestazione, sfruttamento eccessivo, cambiamento climatico, erosione del suolo e rischio disastri, pratiche di produzione e consumo e tecnologie non sostenibili etc.) e proiettati filmati e video, anche in lingua straniera, inerenti le tematiche affrontate. Saranno inoltre esposti oggetti realizzati dagli allievi con materiali di riciclo.

La mostra intende offrire uno sguardo sulla società odierna votata al consumo edall’indifferenza nei confronti del nostro territorio e dell’ecosistema terrestre in generale, con la speranza di sensibilizzarei partecipanti all’adozione di comportamenti improntati al rispetto dell’ambiente.

La mostra sarà visitabile fino al 30 aprile. Orario di visita: 10:00 – 13:00.

mostra liceo