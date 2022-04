BAGNARA CALABRA Lavori plesso Paolotti, l'impresa abbandona il cantiere. Il Comune adesso spera nei fondi del PNRR

scuola paolotti - cant Dopo la rescissione del contratto l'impresa che stava effettuando i lavori nel plesso scolastico di Via Paolotti lascia il cantiere. Tra qualche giorno, dopo aver smontato la gru e ripulita l'area, il piazzale tornerà a disposizione del Comune di Bagnara Calabra. La rescissione del rapporto contrattuale con l'impresa è scaturita da una serie di difformità riscontrate tra il progetto esecutivo e lo stato dei luoghi; problematiche che si sono rivelate insuperabili al punto di non riuscire a trovare una soluzione nell'ambito dell'appalto in corso.

L'Amministrazione Comunale adesso spera nel progetto presentato, da finaziare con fondi del PNRR - “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, che prevede la demolizione e ricostruzione della scuola di via Paolotti, per un importo di tre milioni di euro. L'obiettivo è quello di realizzare una nuova scuola, costruita con moderni criteri, sistemi di efficientamento energetico e la creazione di spazi idonei alle esigenze attuali. Gli abitanti della zona invece, in attesa di buone nuove, sperano che l'intera area sia bonificata, e che il piazzale antistante la scuola venga reso nuovamente accessibile.

Red