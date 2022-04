BAGNARA CALABRA Sei cuccioli di cane abbandonati in aperta campagna salvati dalla Polizia Locale

Intervento vigili

Solo il pronto intervento degli agenti della Polizia Locale di Bagnara Calabra ha salvato da morte certa i cuccioli di cane abbandonati qualche giorno fa in contrada Pomarelli nella cittadina della Costa Viola. Una vicenda che evidenzia la crudeltà di chi ha lasciato incustoditi gli animali e l'immediatezza e la sensibilità del pronto intervento dei Vigili Urbani. I sei meticci maremmani sono stati fatti visitare in una clinica a Cinquefrondi e poi amorevolmente custoditi per qualche giorno presso il Comando della Polizia Locale. I cuccioli adesso sono in custodia presso un rifugio di Gioiosa Ionica. La Polizia Locale ha avviato le indagini per risalire agli autori dell'abbandono.

Red