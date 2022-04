SCILLA Ruderi di un'antica chiesa ritrovati nel piazzale della stazione

ruderi chiesa Nell'area antistante il piazzale della stazione ferroviaria sono stati ritrovati dei ruderi, risalenti probabilmente ad una chiesa antica. I resti sono emersi durante i lavori di scavo, disposti dalle Ferrovie, per la costruzione di un serbatoio d'acqua. Dopo il ritrovamento il sito in questione è stato ritransennato e i lavori sono stati sospesi.

Nel periodo estivo l'area viene utilizzata dai turisti come parcheggio perchè vicino alla spiaggia. Da alcune mappe catastali i ruderi potrebbero appartenere alla chiesa di Santa Maria delle Grazie che dopo il terremoto del 1783 era stata ristrutturata ed aveva tre altari. Quello maggiore in marmo dedicato a Santa Maria delle Grazie e i due altari minori, uno dedicato alla Vergine dei Sette Dolori e l'altro a Sant'Andrea Apostolo. Nel 1968 la chiesa venne nuovamente ristrutturata nel tetto e nel campanile ed era custodito un quadro dorato contenente una collezione di teche con molte reliquie di Santi, appartenente alla famiglia del Principe di Scilla. Da alcune fonti e confrontando il Catastale Storico del 1884 si deduce che la chiesa era posizionata sul lato est dell'attuale stazione, aveva la facciata principale di circa 13 metri sul lato della via Nazionale, una facciata posteriore sul lato della stazione ferroviaria di circa 8 metri e una lunghezza di 25 metri.

La chiesa venne demolita per realizzare il tratto ferroviario Scilla-Villa San Giovanni e la stazione. Non è dato sapere se gli organi preposti disporranno ulteriori indagini archeologiche sui resti ritrovati per dare corpo a ciò che i documenti svelano.

Tina Ferrera