Ricordando l’Avv. Giovanni Capoferro

Capoferrodi Peppino Maisano

Sul sito Internet “l’Enciclopedia della cultura popolare bagnarese” chiunque può leggere, su una scarna pagina scritta con scrupolo morale e sensibilità civile, essenziali notizie riguardanti il profilo professionale umano e politico dell’Avv. Giovanni Capoferro, uomo di spiccate qualità intellettive e di ampio corredo culturale scientifico ed umanistico.

Torna spontaneo dire che tra quelli della mia generazione, attivamente impegnati nel panorama socio-politico bagnarese dei decenni 1960/70/80 pochi o forse nessuno ci eravamo accorti delle doti di quell’uomo dall’apparenza elegante col baffetto come ricamato sul labbro, lo sguardo dietro gli occhiali da sole neri come per nascondere una originale personalità pronta a offrirti la sorpresa che ti aspettavi.

I miei primi contatti con lui rimandano alle elezioni amministrative svoltesi a Bagnara nel novembre 1964 allorché, io impegnato nella stessa lista col suo compagno di partito Salvatore Pisano, me lo trovai una sera davanti, in fila con altri, nella rituale stretta di mano alla fine del primo comizio pubblico da noi organizzato a Pellegrina.

Da quell’inaspettato incontro partì la personale amicizia, in seguito divenuta legame politico tra me e il comunista Avv. Giovanni Capoferro, che ci accompagnò fino alla fine dei suoi giorni in un’altalena di messaggi prima maniera e di concertazioni che resero sempre più attivo e più intenso il nostro rapporto.

L’avv. Capoferro accomunava in sé i vizi dell’uomo comune, mattiniero e bottegaio, e al tempo stesso le virtù del gentiluomo da salotto stirato e in vestaglia da camera. Per le strade e le viuzze del centro tesseva i suoi rapporti con gente di ogni risma e livello; nel salotto dava estro alle sue migliori risorse culturali e professionali traducendole in prestazioni per gli assistiti e in suggerimenti a quanti gli si rivolgevano per riceversi consigli sia legali che politici.

Nel salotto di casa, in via fratelli Bandiera, di fronte a una stradina stretta che collega il Corso con la via Garibaldi, un antico caseggiato per due piani a struttura mista, muratura e legno, riceveva amici e compagni di partito, quando non rimaneva vincolato a incontri con colleghi provenienti da Reggio e provincia, oppure si perdeva in lunghe notturne riunioni con altri dirigenti del partito delle province calabresi per tessere la tela politica su scala regionale.

In molti intendevano attingere alla sua esperienza e alle sue conoscenze, stemperate da un’affabilità di modi e da un umore gioviale sempre inclini alla battuta finale consolatoria e conciliante.

Sul terreno professionale competeva alla grande su ampia scala del territorio non solo provinciale e regionale, facendo arrivare ovunque si levasse la sua oratoria il fervore delle sue arringhe e il messaggio del suo pensiero giuridico, contribuendo in tal senso a favorire in chi l’ascoltava l’innalzamento del livello di reputazione, di stima e di fama della stessa città di Bagnara dalla quale derivava.

L’avv. Capoferro è stato un principe del Foro, competitor egregio di suoi contemporanei colleghi penalisti del foro reggino quali gli avv.ti Flesca, Spoleti ed altri, con i quali sia per cultura giuridica che per abilità oratoria condivideva l’identica scuola di riferimento ispirata alla figura del grande maestro penalista di fama europea Francesco Carnelutti.

Raramente l’avv. Capoferro patrocinava processi in Pretura specie da quando le Preture, in particolare quelle reggine, erano affondate nel mare magnum del contenzioso edilizio.

Suppongo fu per lui un caso particolare quello di dover difendere, intorno alla metà degli anni 80, un denunciato per reato edilizio; e fu quando il Pretore di Bagnara negò al condannato, professionista senza precedenti penali, il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In tale circostanza Capoferro impugnò “l’irrazionale” sentenza (così la definì) davanti al superiore grado di giudizio ritenendola “vendicativa” nei confronti dell’imputato. E quando i Giudici del Tribunale hanno concesso la sospensione condizionale, ma “forse per deferenza verso il giudicante” hanno “ancorato” la stessa alla demolizione dell’opera, l’avv. si infuriò e insorse appellando alla Suprema Corte di Cassazione, motivando in questi termini: “ordunque, <la condizionale condizionata> non è motivata ed è <ripudiata> dalla legge che non la prevede e dalla Giurisprudenza che la <scaccia>.

Con questi termini e toni irrompeva in lui l’interpretazione etica del Diritto affiancato alla filosofia umanitaria che, partendo dal Beccaria, si sostanzia dell’idea legata alla possibilità di redenzione dell’uomo, approdo necessario per chi, come lui, coltivava una coscienza agitata da un forte spirito libertario e socialista.

Sul versante politico-amministrativo locale sviluppatosi negli anni del nostro assiduo collaborare uno fu essenzialmente l’evento che colpì maggiormente la mia attenzione e attiene ai disordini verificatisi nell’aula consiliare di Bagnara durante una seduta del Consiglio Comunale ad opera di una moltitudine di cittadini rimasti per lungo tempo senza acqua potabile sia nelle case che nelle fontane pubbliche. Sono stati arrecati danni all’arredo dell’aula e alle apparecchiature dei microfoni che la Giunta ha denunciato insieme ad un gruppo di cittadini individuati dalle foto scattate durante l’accaduto.

Capoferro, avvocato degli umili e dei malcapitati, fu anche in tale circostanza in prima fila vigilando attentamente su tutti gli atti trasmessi dall’Amministrazione comunale alle forze dell’ordine locali, a incominciare dalle dichiarazioni degli amministratori rassegnate a verbale e a seguire con cura l’elenco dei denunciati e soprattutto il criterio dal quale scaturì la formazione dell’elenco stesso. Si caricò della difesa e dopo anni di rinvii e riprese portò a sentenza il raccapricciante caso pervenendo all’assoluzione piena dei malcapitati, con soddisfazione per le relative famiglie e le inevitabili rampogne per i solerti amministratori denuncianti, ormai quasi tutti fuori dalle stanze comunali e senza incarichi.

Ci vorrebbe oggi un redivivo Avv. Capoferro, magari armato di buona lena e pure affiancato dal suo compagno di partito Oscar Pistolesi, per valutare e giudicare insieme, con assoluta oggettività, gli scenari che si stanno preparando in vista delle imminenti elezioni comunali. Sicuramente non volgerebbero lo sguardo a dx e d’istinto, come per moto naturale si girerebbero solo dall’altra parte ansiosi di porgere tale domanda: “ma in quale paese si metterebbe a certo rischio un risultato favorevole verosimilmente possibile perché si ha fretta di arrivare?”

Foto Archivio Storico Fotografico Bagnarese