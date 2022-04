Dopo due anni torna l'Affruntata a Bagnara Calabra

Manifesto Affruntata Torna dopo due anni il sacro incontro dell'Affruntata, sopseso a causa della pandemia. L'evento si terrà Domenica di Pasqua a partire dalle ore 14.30 ed è un connubio di fede e tradizione. La notizia è stata accolta con entusiasmo dall'Arciconfraternita di Maria SS del Rosario, fondata nel 1632, chwe cura la parte organizzativa dell'evento che da secoli il giorno di Pasqua attira nelle cittadina della Costa Viola fedeli e curiosi.

L'Affruntata non è altro che l'incontro tra la Beata Vergine e il Cristo Risorto. La rappresentazione è stata introdotta a Bagnara nel XVII secolo. La statua del Cristo Risorto, portato dai "varisti" vestiti con la tonaca bianca e il mantello nero, uscirà dalla chiesa del SS. Rosario accompagnata da una giovane vestita di bianco che rappresenta l'angelo custode; dopo aver superato la Chiesa Madre verrà portata in piazza Morello, mentre sempre dalla chiesa del Rosario uscirà la statua della Vergine Maria velata a lutto, accompagnata dalle Pie Donne e dagli Apostoli Pietro e Giovanni. In Piazza Morello sarà allestito il santo sepolcro e si darà inizio alla fase scenica che culminerà nell'abbraccio tra la Vergine Mria e il Figlio Risorto.

Tina Ferrera