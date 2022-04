L’Arcivescovo Morrone in visita al Comando di Polizia Municipale, presentati i nuovi mezzi a disposizione degli agenti

visita-vescovo-2A ricevere la visita presenti il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, il Comandante del Corpo, Salvatore Zucco, l’assessora alla Polizia locale, Giuggi Palmenta, il presidente del consiglio comunale, Enzo Marra, ed il consigliere delegato Marcantonino Malara Il Vescovo dell’Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova, Monsignor Fortunato Morrone, ha fatto visita al Comando della Polizia locale di Reggio Calabria nell’imminenza delle festività Pasquali.

A riceverlo, oltre al sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, c’erano il Comandante del Corpo, Salvatore Zucco, l’assessora alla Polizia locale, Giuggi Palmenta, il presidente del consiglio comunale, Enzo Marra, ed il consigliere delegato Marcantonino Malara.

L’occasione è servita all’amministrazione per presentare i nuovi mezzi a disposizione degli agenti: jeep, scooter e biciclette a pedalata assistita. Monsignor Morrone ha, così, benedetto gli uomini e le donne al servizio della città che useranno auto, moto e bici di servizio per garantire ordine e sicurezza lungo le vie della città.

«E’ sempre un onore ricevere sua eccellenza il vescovo Morrone ha detto il sindaco ff Paolo Brunetti e in questo momento storico particolarmente delicato per Reggio e per l’intera nazione, diventa ancora più emozionante».

«Oggi ha aggiunto presentiamo anche i nuovi mezzi a disposizione dei vigili e delle vigilesse, frutto del lavoro portato avanti da mesi dall’assessora Palmenta. Il nostro augurio va, quindi, a tutto il personale della Municipale per il prezioso servizio che prestano al fianco dei cittadini e che, da oggi, possono contare anche sulla benedizione di sua eccellenza monsignor Morrone».

Molto soddisfatta anche l’assessora Palmenta: «È davvero una grande occasione ed un importante momento di crescita per ognuno di noi. Ricevere il conforto e la benedizione di monsignor Morrone è un ulteriore stimolo ad andare avanti ed a fare sempre del nostro meglio».

«Ovviamente – ha aggiunto – è una visita che ci riempie di gioia e riempie di gioia tutti i dipendenti che, quotidianamente, frequentano gli uffici del Comando di Polizia».

«Oggi ha concluso la delegata di giuntaè un giorno importante anche perché, fra i veicoli consegnati agli agenti, compaiono le biciclette a pedalata assistita, una novità assoluta che tornerà utile per il controllo del centro cittadino nel rispetto della qualità dell’aria e del nostro ambiente».