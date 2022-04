SCILLA Continuano i sit-in davanti alla Casa della Salute

sit-in Continuano i sit-in di protesta pacifica davanti alla Casa della Salute per la chiusura del punto di primo intervento nelle ore notturne. Gli attivisti hanno parlato delle inadempienze dell'Asp nei confronti del presidio sanitario di Scilla.

Dopo l'incontro organizzato a Palazzo San Rocco dall'Amministrazione comunale con l'ingegnere Costantino, sono emerse delle inadempienze da parte dell'Asp sulla Casa della Salute di Scilla. <<Dal 2017 al 2020 - spiega l'attivista Carolina Cardona - le Case della Salute di Siderno e Scilla avrebbero dovuto essere sottoposte all'obbligo di verifiche e indagini sismiche, cosa che per Siderno è avvenuta nel 2020 mentre per Scilla questa "dimenticanza" non solo ci ha fatto perdere i finaziamenti per le indagini sismiche, ma non ci consente nemmeno di poter utilizzare altri finaziamenti finalizzati a ristrutturazioni proprio perchè la struttura non è stata sottoposta a queste verifiche. Non so e siamo vittime di inettitudine - incalza l'attivista - se vi è dolo, oppure è solo una tragica pagina di storia italiana. Avere i finaziamenti e non utilizzarli per il bene comune, per a salute pubblica, è davvero svilente>>.

Tina Ferrera