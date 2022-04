Sabato 9 aprile Archeotrekking a Reggio Calabria: Un percorso turistico in onore del cinquantesimo del ritrovamento dei Bronzi di Riace

br

Sabato 9 un Archeotrekking collegherà le straordinarie collezioni del MArRC con i siti culturali del centro storico di Reggio Calabria. L'idea nasce dalla sinergia tra l'ass. Il Giardino di Morgana e la guida turistica Alessandra Moscatello. Il progetto Archeotrekking è una realtà che si è affermata già da qualche anno in città concentrandosi su un percorso teso a far conoscere le tante tracce della Reggio antica. In occasione del cinquantesimo del ritrovamento dei Bronzi di Riace il progetto cambierà veste e si arricchirà di altre eccellenze abbracciando le collezioni del Museo Archeologico reggino.