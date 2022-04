SCILLA Tranciata a colpi di accetta la segnaletica sul sentiero dell'Aquila

Segnaletica Tranciata E' stata un'amara sorpresa per i volontari dell'Associazione Magna Graecia Outdoor che durante una perlustrazione sul sentiero dell'Aquila in vista dell'inaugurazione del nuovo tracciato di Catalamita hanno scoperto che alcuni pali della segnaletica sono stati tranciati a colpi di accetta.

<<Non è la prima volta - spiegano i volontari -che registriamo danni alla segnaletica. In passat tre pali erano stati asportati. Abbiamo segnalato il fatto alle autorità competenti e abbiamo ripristinato la segnaletica sostituendola con dei pali più robusti. Inoltre per evitare l'asportazione abbiamo cementato la base del palo con qualche pietra per rendere più difficoltoso l'atto vandalico. Il palo in questo caso è stato tagliato, visto che non potevano asportarlo e hanno lasciato ilmoncone a terra>>.

La zona è quella di Scrisi e Puntono Cucullo vicino ai ripetitori. <<Nonostante sia stata fatta la denuncia - aggiungono - e nonostante siano stati rimpazziati i pali della segnaletica, ancora qualcuno si reca sul posto per danneggiarli. Siamo un po' scoraggiati ma non ci arrendiamo e continuerem a curare i luoghi. Non abbiamo dei finanziamenti e quello che facciamo è solo per spirito di vlontariato e per amore della natura>>.

Tina Ferrera