Mancati pagamenti dei dipendenti dell’Ambito 14 di Villa San Giovanni: nota stampa segreteria provinciale della UIL FPL

Non è accettabile il mancato pagamento dei 12 lavoratori in forza presso l'Ambito 14 di Villa San Giovanni fondo Pon Inclusione – questo e' quanto dichiarato in una nota la Segreteria provinciale della UIL FPL.

L’ambito 14 di Villa San Giovanni composto dai comuni di (Bagnara- Scilla- Sant’Eufemia-San Procopio- Campo Calabro- Fiumara- San Roberto – Laganadi -Sant’Alessio in Aspromonte- Santo Stefano in Aspromonte- Villa San Giovanni) eroga servizi sociali agli stessi con figure professionali preposte , selezionate circa 3 anni addietro, con finalità molto delicate , inerenti il sociale e tutto ciò che riguarda la sfera familiare.

I Sindaci , continuano a godere di questi servizi, rivolti alle proprie comunità senza alcun costo, e nonostante ciò rimangono indifferenti dinanzi a una questione così delicata come quella della mancata retribuzione dei lavoratori.

La UilFpl – continua - in data 23 febbraio c.a. con formale richiesta indirizzata al Commissario di Villa San Giovanni ( Comune capo fila) ha chiesto e ottenuto un incontro, proponendo al tavolo la soluzione della problematica , condivisa dai presenti , ma subordinata alla delibera del Coordinamento dei Sindaci.

Nonostante la convocazione del Coordinamento, dove risultava inserita all’o.d.g. la questione pagamenti, i Sindaci presenti, dopo aver trattato altri punti , hanno ritenuto utile rinviare la discussione ad altra convocazione .

Non è accettabile conclude il Segretario della UIL FPL che i Sindaci ritengano non prioritario il mancato pagamento degli stipendi , considerando che i lavoratori da oltre tre mensilità non percepiscono stipendio , e nonostante ciò continuano a garantire il servizio, spostandosi a proprie spese e con i propri mezzi presso i Comuni dell’Ambito 14 .