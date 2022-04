BAGNARA CALABRA Preoccupati gli abitanti della zona per lo stato di degrado in cui si trova la Scuola Don Antonino Gioffrè e l'area circostante

scuola paolottiLa notizia che il Comune di Bagnara Calabra ha rescisso il contratto con l'impresa che si stava occupando della ristrutturazione del plesso scolastico "Don Antonino Gioffrè" ha destato non poche preoccupazioni tra gli abitanti della zona. <<Il rischio - dicono - è che l'intera area rimanga nel degrado per molto tempo>>.

L'edificio, che si trova in Via Paolotti, si presenta sventrato in più punti e in totale stato di abbandono. Nella parte superiore è rimasta la gru, il materiale di risulta, e una faticente recinzione. <<Tutto questo - evidenziano i cittadini - crea problemi di mobilità ai residenti, in particolare anziani, persone in difficoltà e soggetti fragili. Il piazzale, inoltre, è stato da sempre utilizzato come parcheggio e transito per i veicoli di pubblica utilità, di emergenza, e di servizio, ormai purtroppo inutilizzabile da anni. Per accedere alla zona residenziale - continuano - rimane una lunga scalinata che rende difficoltoso raggiungere le abitazioni>>. Anche gli abitanti di Via Paolotti denunciano il degrado della struttura e dell'area sottostante, e d'altro canto non è servito a tranquillizzare i residenti l'annuncio della partecipazione al bando PNRR da parte del Comune, dove viene prevista la realizzazione di una nuova scuola; anche perchè non vi è certezza alcuna del finanziamento, e in ogni caso i tempi si preannunciano lunghi.

La preoccupazione aumenta di giorno in giorno e anche il degrado, sia nella struttura che nell'area circostante. I cittadini chiedono quindi un intervento immediato di bonifica e ripristino della zona adiacente al plesso scolastico, in attesa che si definisca il contenzioso con l'impresa, e arrivino risposte dalla partecipazione al bando PNRR “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”.

Car. Trip.