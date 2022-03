Dal 1° aprile i positivi non dovranno più aspettare 7 o 10 giorni per il tampone di fine isolamento

Da venerdì 1° aprile, con la fine dello stato di emergenza Covid, cambiano le regole per la quarantena e l'isolamento. Il nuovo decreto sull'allentamento delle misure anti contagio, pubblicato alcuni giorni fa in Gazzetta Ufficiale, di fatto stabilisce la fine della quarantena per tutti i contatti stretti, indipendentemente che siano vaccinati o meno. L'isolamento, quindi, resta solo per chi ha contratto il Covid, ma anche in questo caso è in arrivo un'importante novità: i positivi non dovranno più aspettare 7 o 10 giorni per fare il tampone che, se negativo, mette fine all'isolamento. Al primo test negativo, potranno uscire di casa, che questo venga effettuato due giorni dopo la scoperta della positività o una settimana dopo.

Attualmente le regole stabiliscono che i positivi non vaccinati e quelli che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni debbano rimanere in isolamento per 10 giorni e poi effettuare un test, mentre per quelli che hanno contratto il virus dopo aver ricevuto la dose booster o entro i 120 giorni dal completamente vaccinale, l'isolamento dura 7 giorni. La normativa stabilisce anche che i sintomatici si sottopongano a tampone esclusivamente dopo tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. Con le nuove regole, però, tutto questo viene meno.

Oltre alla fine della quarantena per i contatti stretti dei positivi, infatti, nell'ultimo decreto si legge: