La Calabria vola, Reggio resta a terra

Reggio resta a terra

Puntualmente, come ogni anno, sono arrivati i comunicati stampa con i quali sono stati resi noti i nuovi voli e collegamenti tra gli aeroporti calabresi ed il resto del mondo e puntualmente tali comunicazioni hanno avuto per oggetto non tutti gli scali calabresi. Proprio nei giorni scorsi, una nota compagnia low cost ha annunciato 19 nuove rotte, purtroppo per gli utenti reggini, i nuovi collegamenti, come ormai siamo abituati, non riguarderanno il Tito Minniti, il quale, con sommo gaudio di tutta la politica locale, è riuscito a strappare la "grande" vittoria del ripristino del volo per Milano.