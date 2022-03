SCILLA Casa della Salute, si continua a lottare. Gli attivisti pensano ad azioni più eclatanti

Sit-In Scilla Continuano i sit-in davanti alla Casa della Salute. Il gruppo di attivisti che manifesta ogni lunedì per la riapertura di notte del Punto di primo intervento non si arrende.

<<Abbiamo iniziato in autunno - ha spiegato Carlina Cardona tra le promotrici dell'iniziativa -, abbiamo superato l'inverno ed è giunta la promavera. A vincere, almeno questa volta, dovrà essere il diritto alla salute dei cittadini. Siamo stanchi di avere dei commissari nelle Asp che amministrano la salute pubblica pepetrando solo tagli perchè incapaci di risolvere gli annosi problemi che dilaniano la sanità in Calabria e stiamo assistendo all'incapacità di gestire la cosa pubblica, le risorse umane a disposizione e l'incapacità a cmprendere che la nostra sanità malata è la prima a dover essere curata. Non si cura con i tagli ma con sane gestioni, mettendocela tutta>>.

Il gruppo da novembre si incontra ogni lunedì perchè il Ppi sia riattivato H24 e ha chiesto ripetutamente al governatore Occhiuto di intervenire sulla questione per trovare una soluzione. <<Smettiamola di gestire le nostre strutture con il chiar intento di chiuderle - ha ribadito l'attivista -. Chi ne trarrebbe vantaggi? Certamente non l'utenza>>. E tra i sostenitori del sit-in davanti alla Casa della Salute c'è chi pensa che la battaglia per la riapertura del Ppi H24 deve essere più incisiva: <<Dobbiamo lottare fino allo sfinimento. Non siamo bestie, che rispristino tutto lo sfascio che hanno combinato; forse non basta la presenza davanti al presidio sanitario, bisognerebbe organizzare dei pullman dai paesi che fanno parte del bacino d'utenza e andare a Catanzaro per fare sentire il nostr disappunto per quello che è stato fatto>>.

Tina Ferrera